Oskar Lang leder den Hockeyallsvenska poängligan med 12 poäng på 9 matcher. Foto: Bildbyrån

Oskar Lang är en av Hockeyallsvenskans minsta spelare. På isen är han däremot en av de största lirarna just nu och toppar den Hockeyallsvenska poängligan med 12 poäng på de 9 inledande matcherna.

– Det är så klart kul att jag har fått göra lite poäng, jag har haft bra utdelning på chanserna, säger Oskar Lang till hockeysverige.se.

Han mäter bara 170 centimeter i strumplästen och väger in på endast 68 kilo – en notering som gör att han är hela Hockeyallsvenskans lättaste spelare. Men Oskar Lang låter inte storleken stoppa honom från att hjälpa sitt Leksand att vinna matcher. Tvärtom.

21-åringen från Arvika har varit en starkt bidragande orsak till att dalmasarna placerar sig på en fjärdeplats i den haltande Hockeyallsvenska tabellen.

– Det är så klart kul att jag har fått göra lite poäng, jag har haft en bra utdelning på chanserna, säger Lang ödmjukt.

– Jag försöker bara spela mitt eget spel och skapa chanser för laget. Det har gått bra nu under början av säsongen och jag hoppas att det ska hålla i sig.

”KÄNNER MIG KVICKARE”

När man som Lang är dryg 14 centimeter kortare än den genomsnittlige Hockeyallsvenska spelaren så gäller det att utnyttja sina styrkor ute på isen. Kvickheten har varit Langs styrka tidigare och är en egenskap han jobbat ännu hårdare på att vässa till under sommaren.

– Jag känner mig kvickare i år jämfört med ifjol, faktiskt. Jag jobbade lite mer med explosivitet under sommarträningen. Jag känner skillnad i skridskoåkningen och de snabba vändningarna som jag försöker utnyttja, säger Lang.

Lang har spelat i lite olika konstellationer under säsongsinledningen, men har främst parats ihop med norrmannen Thomas Valkvae-Olsen och veteranen Linus Persson. 21-åringen är nöjd med trions samarbete så här långt in på säsongen.

– Det fungerar väldigt bra. Vi kompletterar varandra bra. Linus är lite mer av en playmaker och håller koll på mig och Thomas och tar kanske lite mer defensivt ansvar. Valkvae gillar att hitta ytan mitt i slottet och har ett bra skott, så man försöker hitta in till honom. Det har fungerat bra, menar Lang.



Kedjan med Lang, Valkvae-Olsen och Persson har fungerat bra för Leksand. FOTO: Simon Hastegård/Bildbyrån

RYKTADES OM SHL

I våras ryktades det en hel del om att Lang var aktuell för spel i SHL. Något SHL-kontrakt blev det emellertid inte, och Lang har lämnat alla sådana spekulationer bakom sig.

– Jag vet faktiskt inte hur nära det var. Det är ingenting jag tänker på nu och inte heller något som jag behöver gå runt och fundera på. Jag trivs bra i Leksand, så jag känner mig inte besviken över att det inte blev något, säger Lang.

Leksand har inlett säsongen med sex segrar på de nio inledande matcherna, varav fyra av dessa har kommit efter full tid – ett facit som placerar Leksand på en fjärdeplats i en haltande hockeyallsvensk tabell.

– Säsongsstarten har väl varit helt okej ändå, men det finns mycket att jobba på fortfarande. Främst kanske i det defensiva spelet, där jag tycker att vi krånglar till det lite väl mycket emellanåt. Vi måste bli rejälare.

”HAR GODA CHANSER ATT LYCKAS”

Laget har, som en klubb i Leksands dignitet ska ha, så klart högt ställda förväntningar på sig själva.

– Vi vill så klart gå upp i SHL den här säsongen. Första delmålet är att komma etta eller tvåa, sen får man ta det därifrån. Om vi spelar så bra som vi kan göra så har vi goda chanser att lyckas med målsättningen. Samtidigt gäller det att vi steppar upp några nivåer till. Det är ett tag kvar innan vi är inne i de avgörande matcherna, men man vill ändå känna att man har en bra spelidé och att allt fungerar, säger Lang.

Även om Leksand inte skulle spela i SHL den kommande säsongen är chanserna rätt stora att den lille, store liraren från Arvika gör det.

Frågan är bara vilket lag som får möjligheten att ha den kvicke forwarden i sitt lag?