Från början rapporterades det om några veckor. Nu ser det ut som att Vegas stjärna Paul Stastny kan missa uppemot två månaders spel på grund av en knäskada.

Det är The Athletics skribent Jesse Granger som kommer med uppgifterna rörande Vegas stjärncenter Paul Stastny. De första uppgifterna rörande Stastnys skada var att han skulle missa någon veckas spel. Nu är tongångarna alltså annorlunda.

Paul Stastny could miss up to 2 months. #VegasBorn

— Jesse Granger (@JesseGranger_) October 15, 2018