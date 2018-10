Jacob de la Rose har följt sitt Montreal Canadiens från läktaren under säsongsupptakten till följd av hjärtproblemen som upptäcktes för ett par veckor sedan. Nu meddelar klubben på sin hemsida att man sätter upp den svenske VM-forwarden på waivers.



Jacob de la Rose tvingades hastigt och mindre lustigt till vila efter att ett hjärtproblem upptäckts i samband med en försäsongsmatch dagarna innan NHL-premiären. För lite drygt en vecka sedan fick de la Rose klartecken att återuppta träningen, men har haft svårt att slå sig in i lagets forwardsuppsättning.

Efter att ha suttit på läktaren i samtliga fem matcher som Montreal spelat den här säsongen meddelade Montreal idag att man satt upp svenske forwarden Jacob de la Rose på waivers.

de la Rose kommer att finnas uppe på waivers i 24 timmar, vilket innebär att de övriga NHL-klubbarna har möjlighet att lägga beslag på 23-åringen från Arvika. Om inget annat lag väljer att plocka honom kommer han ansluta till farmarlaget Laval Rocket.

Förra säsongen noterades de la Rose för 4 mål och 8 assist på 52 matcher för Canadiens. Han avslutade sedan säsongen med att vinna VM-guld med Tre Kronor i Köpenhamn.

