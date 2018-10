Maxime Lajoie. Foto: Imago Sport

Han har gått från en okänd spelare i AHL till stjärna i NHL på bara några månader. I natt gjorde han sitt fjärde mål och sin sjunde poäng på sex NHL-matcher. Det här är berättelsen om Maxime Lajoie. Vem, sa du?

Vet du vem Maxime Lajoie är? Och om du vet det, visste du vem han var för en månad sedan? De flesta svarar säkert nej på åtminstone den andra frågan. Faktum är dock att Lajoie är en av hockeyvärldens just nu hetaste backar.

2016 draftades den nu 20-årige kanadensaren av Ottawa. Han valdes som spelare 133, i den femte rundan, och var även då okänd. Lajoie hade aldrig spelat i något kanadensiskt juniorlandslag och kom från en säsong i WHL där han var långt ifrån en stjärna. De 37 poäng han gjorde på 62 matcher för Swift Current Broncos gav honom en 30:e-plats i backarnas poängliga. Året därpå, hans sista som junior, ökade han på poängskörden till 42 och slutade på plats 21 i backarnas poängliga. Det var ett drygt år sedan.

Maxime Lajoie försökte förra säsongen slå sig in i Ottawa Senators farmarlag Belleville Senators. Han fick för det mesta plats i laguppställningen och landade in på 56 matcher med ett mål och totalt 15 poäng som facit. En helt okej notering för en back som gjorde sin första säsong på seniornivå. Men som en liten jämförelse gjorde han lika många poäng som den tidigare Luleåbacken Christian Jaros – fast på betydligt fler matcher. Vid ett tillfälle under säsongen tvingades Lajoie till och med ned i farmarlagets farmarlag i ECHL, där det blev en match.

MÅL I DEBUTEN

Det skrevs aldrig någonting om Max Lajoie. Inte mer än att han gjorde en helt okej debutsäsong i farmarligan och att han absolut skulle kunna bli en NHL-back inom en ganska snar framtid. Han visade upp fina tvåvägsegenskaper och var en stabil back utan att sticka ut åt något håll. Ett enda mål på hela förra säsongen blev det som sagt, och det visar ganska bra vilken typ av back Maxime Lajoie är. Eller…var, åtminstone.

Nu skriver vi hösten 2018. Det har bara gått några månader sedan han var en anonym back i AHL som dessutom skickades ned till ECHL vid ett tillfälle. Något oväntat har den 20-årige kanadensaren slagit sig in i Ottawas backsida. Det öppnades ju ett visst hål efter att Erik Karlsson trejdades därifrån, för att utrycka det milt. Debuten mot Chicago blir minnesvärd. Maxime Lajoie gör ett mål och en assist och får närmare 19 minuters speltid. Ett mål som fick hans mamma att gråta på läktaren.

SKRIVIT KLUBBHISTORIA

Efter två poänglösa matcher kom det stora genombrottet förra veckan mot Pittsburgh. Den okände backen med nummer 58 på ryggen sköt två mål och spelade fram till ett. Han fick drygt 23 minuters istid och de enda gångerna Erik Karlssons namn nämndes bland Ottawas fans var vid tillfällen som ”Vi har en ny Erik Karlsson i laget!”. Matchen därpå kom en ny assist. Och i nattens 4-1-vinst mot Dallas kom nästa mål.

På ett drygt år har den 185 centimeter långe backen gått från en helt okej tvåvägsback i WHL till att bli en stjärna i NHL. På bara några månader har han gått från en anonym spelare i AHL till en stjärna i NHL. I och med nattens mål har han inlett säsongen med sju poäng på sex matcher, vilket ingen annan back gjort. Och då har han dessutom gjort det i sina sex första NHL-matcher någonsin.

”SVÅRT ATT FÖRKLARA”

Han är trea i backarnas poängliga, endast bakom överlägsna Morgan Rielly och lagkompisen Thomas Chabot. Det är siffror som Lajoie inte ens själv hade kunnat drömma om. I poängligan för rookies är det bara Elias Pettersson som är före.

– Jag tror inte jag någonsin kommit in i en formtopp som denna. Inte ens i juniorligan, då kom det någon poäng varannan match kanske. Det är en ganska bra känsla, sade han till media efter nattens mål.

– Det är ganska svårt att förklara. Jag förstår inte vad som händer. Jag måste helt enkelt bara vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

Max Lajoie har genom sin karriär aldrig gjort fler än åtta mål under en och samma säsong. Nu är han halvvägs dit, med 76 matcher kvar att spela. Ottawa kommer med största sannolikhet få en tuff säsong men via ungtuppar som Brady Tkachuk, Lajoie och Thomas Chabot kan fansen redan nu börja blicka fram mot en ljusare framtid. Eller som Craig Andersson uttryckte det efter 4-1-segern mot Dallas Stars i natt. Det utdömda och hånade lagets tredje vinst på sex matcher.

– De är dom som är hjärtat i den här klubben nu.

Den okände Maxime Lajoie får nog vänja sig vid att bli igenkänd från och med nu.