Brandon Saad fortsätter ha det tungt. Nu riskerar han att petas – efter fem svaga insatser i säsongsupptakten.

Det var en av förra sommarens stora bomber. Besked om att Chicago valt att skeppa iväg Artemij Panarin i utbyte mot Brandon Saad fick en hel hockeyexpertis att klia sig i huvudet. Tiden har inte direkt gjort att de som tvivlade på trejden ur Chicagos perspektiv har tänkt om.

Medan Panarin gjort stor succé i Columbus, med 89 poäng på 86 matcher som facit, har Brandon Saad inte alls fått det att fungera i återkomsten till Blackhawks. Det har bara blivit 37 poäng på 87 matcher, och trots att han sitter på en lön på sex miljoner dollar har han fått husera en del i fjärdekedjan.

Nu kan han till och med bli förpassad till läktaren. Det rapporterar Mark Lazerus på The Athletic. Han skriver på twitter att 25-åringen kan komma att petas till torsdagens match mot Arizona.

Saad har kontrakt med Chicago till 2021. Panarins löper ut till sommaren, och han ryktas vara på väg bort från Columbus.

Joel Quenneville won't decide for sure until Wednesday, but the plan is for Corey Crawford to start Thursday against Arizona.

Brandon Saad very well could be a healthy scratch on Thursday.

— Mark Lazerus (@MarkLazerus) October 15, 2018