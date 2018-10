Idag sparkade Tingsryd Per Ljusteräng och känslan är att han fick alldeles för kort tid på sig. Är det i såna här lägen man ska framföra krav på att sportchefen ska sparkas också/istället? Nja - inte riktigt enligt Henrik Skoglund. Ja

Efter endast en seger på de inledande tio matcherna agerar nu Tingsryd. Tränaren Per Ljusteräng sparkas. Det är smp.se som meddelar att Per Ljusteräng sparkas av Tingsryd. Han ska ha fått beskedet under torsdagsmorgonen. Timmarna efter gård