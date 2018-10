Per Ljusteräng. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin

Efter endast en seger på de tio inledande omgångarna fick Tingsryd nog och sparkade huvudtränaren Per Ljusteräng under torsdagsmorgonen. Nu berättar 50-åringen om beskedet.

— Det klart man är besviken. Men det är så det funkar, säger han till P4 Kronoberg.

Per Ljusteräng fick bara tio matcher som huvudansvarig i Tingsryd innan han under torsdagsmorgonen sparkades. Själv menar han på att det fanns något att bygga vidare på, speciellt eftersom de spelmässigt varit med i matcherna plus alla skador de drabbats av under inledningen. Han hade önskat mer tid berättar han för P4 Kronoberg.

— Det är klart man önskar det. Alla som tittar på matcherna ser ju att vi är med, det är den där sista biten att peta in pucken. Det är inte så att vi saknar lägen.

VILL HA NY RÖST

Det var Smålandsposten som var först med att berätta om Tingsryds beslut att sparka Ljusteräng. Till tidningen sa sportchefen Tomas Bergstrand bland annat att det behövdes en ny röst i båset.

— Det får stå för honom. Men om det vore på vilket sätt man pratar så är det ju konstigt, kommenterar Ljusteräng det uttalandet.