Per Ljusteräng får gå. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Efter endast en seger på de inledande tio matcherna agerar nu Tingsryd. Tränaren Per Ljusteräng sparkas.

Det är smp.se som meddelar att Per Ljusteräng sparkas av Tingsryd. Han ska ha fått beskedet under torsdagsmorgonen. Timmarna efter gårdagens förlust mot IK Pantern.

— Det är bara att titta i tabellen och se att vi tagit en trepoängare under ordinarie tid. I det läget känner vi att vi behöver byta röst i båset för att få till en förändring. Därför har Per Ljusteräng entledigats från sitt uppdrag, säger sportchefen Tomas Bergstrand till tidningen.

Till att börja med ersätts Ljusteräng av J20-tränaren Richard Melkersson som leder laget tillsammans med assisterande tränaren Larry Pilut de kommande matcherna