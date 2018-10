Anton Forsberg blir kvar i Chicago. Åtminstone tills vidare.

Tidigare i veckan kom det uppgifter om att Anton Forsberg riskerade att offras av Chicago, när Corey Crawford närmade sig säsongsdebut. I natt kommer Crawford vakta kassen mot Arizona, men Forsberg kommer inte skickas upp på waivers.

Åtminstone inte än. Det är The Athletics Scott Powers som på twitter skriver att coachen Joel Quenneville sagt att Chicago kommer ha tre målvakter i truppen tills vidare. Det kan ju vara ett sätt att säkra upp ifall Corey Crawfords återkomst inte går som planerat. Han gör idag sin första match sedan december. Han har sedan dess kämpat med hjärnskakningsproblem.

Skulle Forsberg sättas upp på waivers lär flera lag vara intresserade, däribland Toronto som likt Chicago har en målvakt som inte är helt utan skadebekymmer. Frederik Andersen förväntas dock också göra comeback i kväll.

Quenneville said they’d carry three goalies for now

