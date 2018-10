Joakim Fagervall. Foto: Bildbyrån/Marcus Ericsson

Björklövens säsongsinledning har inte varit den man hoppats på. Efter nio spelade macher huserar laget precis ovanför kvalstrecket för att hålla sig kvar i HockeyAllsvenskan

– Nu handlar det om att hitta vinster, säger tränaren Joakim Fagervall till klubbens hemsida.

Trots fyra mål framåt föll Björklöven på nytt under onsdagen när Karlskrona drog det längsta strået. Och tränare Joakim Fagervall har inte helt släppt den matchen:

– Lite bittert känns det fortfarande, men det kan vara vbra att ha med sig in i matchen mot Västervik, säger han och fortsätter:

– Vi slarvar i de mål vi släpper in. Vi vinner tekningar och tar inte tillvara på det och de får göra två mål på det. Det handlar om att minimera de grejerna. När vi gör fyra mål kan vi inte bjuda på såna grejer. Det handlar om att hitta vinster och det lyckades vi inte med mot Karlskrona.

”HANDLAR INTE OM HUR DET SER UT”

Goda råd börjar bli lite dyra för Björklöven om de ska hänga med uppåt i tabellen och vid en eventuell förlust mot Västervik börjar det se mörkt ut och Fagervall är medveten:

– Det handlar inte alltid om hur det ser ut. Nu handlar det om att börja ta vinster, säger han och avslutar:

– Energin finns där. Vi måste hitta kemier. Vi jobbar otroligt hårt och det stämmer kanske inte alla gånger. Kemierna stämmer kanske inte i linorna och det får vi jobba med.