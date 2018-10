Jonathan Davidsson är glad över att vara tillbaka i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Efter ett lyckat träningsläger i Columbus fick Jonathan Davidsson till slut ändå packa väskorna och återvända till Djurgården. Med blodad tand har den 21-årige forwarden tagit vid där han slutade förra säsongen och njuter av att vara tillbaka i SHL igen.

– Jag kan förhoppningsvis också ta nästa steg den här säsongen. Det är en resa jag är inne på och jag försöker bara njuta av den varje dag, säger Jonathan Davidsson till hockeysverige.se.

Med två kylpåsar hårt fastlindade runt båda fotlederna spatserar en glad Jonathan Davidsson runt i Skellefteå Kraft Arenas korridorer. Djurgården har precis slagit Skellefteå AIK med klara 5–0 och för andra matchen i rad har 21-åringen från Tyresö skrivit in sig i målprotokollet. Det är med andra ord kanske inte så konstigt att Djurgårdsforwarden glider runt med ett brett leende på läpparna.

Efter att ha blivit bortgallrad i sluttampen av Blue Jackets träningsläger återvände alltså Davidsson till SHL och Djurgården. Även om han så klart hade hoppats på NHL-spel den här säsongen är Davidsson glad över att vara tillbaka i Djurgårdströjan.

– Det känns skitkul att vara tillbaka med grabbarna. Jag försöker verkligen njuta. Jag har varit i Djurgården ett par år nu och känner alla i laget. Sen att få spela med brorsan (Marcus) vid sin sida är så klart roligt.

Träningslägret i Columbus blev som sagt ett framgångsrikt sådant för Davidsson. Forwarden imponerade stort på tränarstaben som inte var sena på att ge honom beröm för sina insatser.

– De sa att det hade varit ett positivt möte, men det fanns helt enkelt inte plats för mig i laget. De vill att jag ska ha istid och som kontraktsituationen såg ut så skulle jag spela i Djurgården. Det var det bästa och mest optimala alternativet för mig, här får jag istid och det är ju så klart positivt.



Davidsson lyfter in pucken bakom Niklas Svedberg i Timrå-målet. FOTO: Simon Hastegård/Bildbyrån

Trots lovorden är Davidsson ändå inte helt nöjd med sin insats på lägret.

– Det var så klart riktigt roligt att de uppskattade mitt spel och hur jag är som person. Samtidigt vet jag att jag kan bättre, att jag har mer att ge. Jag är riktigt taggad på att få komma tillbaka dit nästa år och visa vad jag går för. Men först gäller det att fokusera på Djurgården och hjälpa laget så mycket som möjligt.

I podcasten SHL-podden pratade Columbus svenske chefsscout Josef Boumedienne om Davidsson och dennes starka träningsläger. Den förre Djurgårdsbacken var minst sagt imponerad av Davidssons spel under lägret.

– ”Jonte” var på training campen nu och gjorde faktiskt väldigt bra ifrån sig. Han skulle kunna spela i NHL redan i år, det tror jag, sade Boumedienne i podcasten.

Davidsson spricker upp i ett stort leende när han får höra berömmet.

– Jag blir så klart jätteglad över att få höra såna ord. Jag uppskattar det så mycket, det betyder riktigt mycket och ger mig mer självförtroende som jag tar med mig hit. Tycker han att jag är redo nu så betyder det att om jag bara fortsätter utvecklas kanske jag har en chans nästa år.

Att NHL-spel skulle bli aktuellt för Davidsson var dock inte alltid särskilt självklart. Han draftades varken första eller andra gången han var tillgänglig i draften, utan fick i stället vänta till sitt tredje draftår, 2017, innan Columbus plockade honom i sjätterundan. En situation likt den som Nashvilles stjärnforward Viktor Arvidsson gick igenom, som även han fick vänta till tredje gången innan Predators valde att slå till på honom.

– Jag har alltid trott på mig själv och jag har alltid vetat hur bra jag kan vara. På senaste åren har många av pusselbitarna fallit på plats som har gjort att jag har tagit fler steg lite snabbare. Samtidigt trodde jag kanske inte att jag skulle bli draftad det tredje året, jag var mer inställd på att bli en free agent där borta, men jag är otroligt glad att det var Columbus som tog mig, säger Davidsson.



Bröderna Davidsson. FOTO: Simon Hastegård/Bildbyrån

Davidsson fick sitt stora genombrott under fjolårssäsongen då han stod för 31 poäng på 52 matcher i grundserien och ytterligare 8 poäng på 11 slutspelsmatcher. Nu försöker 21-åringen bygga vidare på fjolårets framgångar för att ta ytterligare kliv den här säsongen.

– Förra året var ett år där jag började med lite istid och kanske även med ett litet förtroende, men jag jobbade mig in i det på ett bra sätt. Den här säsongen får jag starta med mycket förtroende och mer istid, vilket så klart innebär lite mer press på mig, men jag gillar det. Sen behöver det inte nödvändigtvis betyda att jag ska spruta in poäng, jag tror att grabbarna i laget uppskattar minst lika mycket om jag kan bidra med energi och alla de här andra småsakerna. Bara jag gör det så tror jag att det kommer bli bra.

Under de inledande fyra matcherna står Davidsson noterad för fem poäng. Trots den starka starten på säsongen låter sig Davidsson inte sväva iväg. I stället tar han en match i taget och lägger stort fokus på att ha roligt och fokuserar i stället på lagets framgångar. Efter nio spelade matcher parkerar Djurgården på en andraplats i tabellen och har imponerat under säsongsupptakten. 21-åringen har högt ställda förväntningar på laget.

– Absolut ska vi vara med och slåss om SM-guldet, det är inget snack. Jag känner att vi är villiga att göra jobbet för varandra och även när vi har spelare som Engquist, Axelsson och Urbom borta så kommer vi ändå upp starkt och lyckas vinna en sån här match som mot Skellefteå. Jag är säker på att vi kommer bli farliga framåt vårkanten, säger Jonathan Davidsson.