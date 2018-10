New jersey Devils har inlett säsongen starkt och inför nattens möte med Colorado Avalanche hade laget inte tappat en enda poäng. Men det bröts med besked och mycket tack vare Gabriel Landeskog – som gjorde hattrick.

Det var en svängig match i Prudential Center under torsdagskvällen. Hemmalaget tog ledningen i den första innan Colorado genom mål från Sven Andrighettto och Landeskog kunde vända på steken i mittperioden. Men en ny vändning från Devils försatte Avalanche i underläge i inledningen av den tredje perioden. Då klev Landeskog fram igen:

– Landeskog är en stor del i det vi gör. Vi kom i underläge i den tredje och då kämpar han in två mål och ser till att vi vinner. Jag älskade hans insats ikväll, berömde tränaren Jared Bednar efter matchen.

Landeskog berömde sitt lags inställning och även motståndarna Devils efter matchen:

– Vi är bekväma med att spela mot vem som helst men det här är ett väldigt bra lag. De är bra defensivt men vi gjorde fem mål på dem ikväll. Vi visste att Kinkaid har spelat riktigt bra och att det skulle bli en fysisk match. Men vi höll oss till vår plan och och blev belönade för det.

Förutom Landeskogs tre mål stod finländaren Mikko Rantanen för en ny poängsuccé. 21-åringen (han blir 22 den 29 oktober) noterades för ett mål och tre assistpoäng – samtliga tre på Landeskogs mål.

– Jag hoppades att han skulle ge mig pucken och det gjorde han. Sedan låter man muskelminnet ta över, sa Landeskog om sitt tredje mål.

Toss your caps for The Captain…

What a game from Landy!!! #GoAvsGo pic.twitter.com/d06Xh1euJa

— Colorado Avalanche (@Avalanche) October 19, 2018