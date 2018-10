Crawford tillbaka i Chicagos mål Foto: BIldbyrån

Chicago Blackhawks målvaktsstjärna Corey Crawford var tillbaka i mål efter ”överkroppsskadan”. Men återkomsten blev inte som han tänkt. Oliver EKman-Larssons Arizona Coyotes förstörde aftonen och vann med klara 4-1.

I somras kom det fram att Corey Crawford var skadad igen. Mycket hölls dolt i dunkel men redan förra säsongen kämpade Crawford med hjärnskakningssymptom och under hösten har det spekulerats i om målvakten kanske till och med skulle behöva avsluta karriären. Men under torsdagen stod han åter på isen när hans Blackhawks tog emot Arizona Coyotes. Gästerna förstörde dock festen och vann med 4-1, vilket var lagets andra seger för säsongen.

– Det kändes bättre i den anda och tredje.De flippade in en vid första målet men vi höll det tätt genom hela matchen. Det känns som att jag kunde ha stoppat den där sista, men det är bara att glömma den och gå vidare till nästa match, sa Crawford efter matchen.

HYLLAD AV KAPTENEN

Chicagos lagkapten Jonathan Toews hyllade sin målvakt efter matchen.

– Han var overklig. Han kommer in och är så säker och avslappnad. Vi satte honom på några prov men han stoppade ett par frillägen. Tyvärr kunde vi inte hjälpa honom tillräckligt för att vinna matchen, men det var härligt att se honom tillbaka i laget ikväll. Det var roligt att se, sa Toews.

Erik Gustafsson gjorde Blackhawks enda mål och Oliver Ekman-Larsson noterades för en assist i Coyotes.