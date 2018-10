Robin Lehner har fått en flygande start hos New York Islanders och stod för en ny fin insats mot Los Angeles Kings. Men ett oturligt skott gjorde att han fick avbryta matchen med sju minuter kvar.

New York Islanders nye svensk Robin Lehner har fått beröm öst över sig efter sin inledning i Islanders och det med rätta. Med lugnt och säkert spel har han varit ett nytt jag i sin nya omgivning. Och det började minst sagt bra för Islanders. Men ett oturligt skott gjorde att han byttes ut med sju minuter kvar.

Efteråt ville inte tränaren Barry Trotz kommentera om Lehner genomgått undersökning för hjärnskakningssymptom eller inte, uppgav Islanders-reportern Andrew Gross. Islanders seglade iväg till en stabil 7-2-seger och man gjorde bland annat mål på fyra skott i rad i den tredje perioden.

#Isles win 7-2 in LA. Very impressive third period. Concern about Lehner, who was not on bench after being hit with shot and coming out of the game.

— Andrew Gross (@AGrossNewsday) October 19, 2018