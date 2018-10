Foto: Bildbyrån

Här kommer ett superbesked för Juniorkronorna. Avstängningen mot Tomas Montén hävs. Han får coacha under hela JVM-turneringen.

Det var i maj som beskedet kom. Tomas Montén skulle stängas av från de tre inledande matcherna i kommande JVM. Dessutom skulle målvaktstränaren Nizze Landén och assisterande förbundskapten Henrik Stridh inte få coacha under de två första matcherna. Anledningen till bestraffningarna var deras val att ta av sig silvermedaljerna under pågående medaljceremoni. Det strider mot det internationella ishockeyförbundets bestämmelser.

– Det är för dåligt av mig. Det är klart jag ska veta om alla regler. Jag gömmer mig inte. Men jag visste faktiskt inte om reglerna. Jag hade ingen tanke på det. Men jag förstod ganska snabbt efteråt, när det blev livat, att det är klart det finns regler. Det är bara att acceptera, sade Montén till hockeysverige.se.

Men nu kommer en vändning. Det internationella ishockeyförbundet uppger på sin hemsida att Montén, Stridh och Landén kommer få vara med från start även under kommande turnering. Det är skiljedomstolen CAS som gått in och tagit beslutet, efter att ha fått in en överklagan.