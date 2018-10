Kristoffer Gunnarsson. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Frölundas defensive back Kristoffer Gunnarsson är sällan den som får de stora rubrikerna. Men i dagens match hemma mot HV71 klev han fram och placerade in ledningsmplet på ett graciöst sett bakom sin namne i HV-buren – Jonas Gunnarsson.

Kristoffer Gunnarsson SHL-debuterade för Frölunda redan säsongen 2015/2016. Sedan dess har han samlat på sig totalt 77 matcher, men inga poäng har det blivit för den defensivt inriktade 21-åringen som spelade JVM för Sverige 2017.

Men i dagens hemmamatch mot HV71 fick den reslige backen utdelning för första gången någonsin i SHL när han utnyttjade HV-slarv och efter att ha fört upp pucken hela vägen till offensiv zon avlossade han ett dragskott och kunde ge Frölunda ledningen.

— Efter egen blå så svartnade det, så gick jag in och sköt bara, sa den defensive backen till C More.

Matchen pågår.