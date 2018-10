Jacob de la Rose. Foto: Bildbyrån

Efter fyra år i Montréal byter Jacob de la Rose en klassisk hockeystad mot en annan. Kommande säsong spelar världsmästaren i Detroit. Nu berättar han om det – och hjärtproblemen som förstörde säsongsstarten.

– Klart att det var läskigt, säger han till hockeysverige.se.

Det blev ingen femte säsong i Montréal för Jacob de la Rose. Efter att ha fått inleda säsongen med att kolla upp ett eventuellt problem med hjärtat kom även ett besked att han satts upp på ”waivers”. Under veckan stod det också klart att det blev ett av ”The original six” som plockade upp 23-åringen från Arvika. Så fort arbetstillståndet blir klart kommer han i tillhöra svenskklubben Detroit, något han ser fram emot.

– Ja, verkligen. Nu ser jag verkligen fram emot att spela för Detroit, berättar Jacob de la Rose som haft en turbulent inledning av säsongen.

– Inledningen av säsongen har varit väldigt händelserik och upp och ner. Jag kom hit redo för campen och tycker det gick bra under träningsmatcherna. Jag fick göra både mål och assist vilket gav mig ett bra självförtroende. Sedan fick jag under sista träningsmatchen hjärtflimmer. Det har egentligen inte kommit ut vad det var, men jag kan nu säga att det var just hjärtflimmer.

– Jag fick åka in till sjukhus när det hände och självklart kändes det läskigt just då. Efter det har jag gjort alla tester man kan göra på hjärtat och det har sett bra ut. Nu har jag tränat under nästan två veckor efter det hände och jag har inte haft några känningar och jag är inte orolig för någonting. Läkarna säger att det inte ska vara någon fara.

Hur hanterade du det mentalt då det visade sig att det var något som i hjärtat som spökade?

– Klart att det var läskigt. Jag har inte haft något sådant här problem tidigare. Jag fick mig en tankeställare då det var hjärtat eftersom det då kan vara ganska allvarligt. Men dom var ganska tydliga direkt med att jag inte behövde vara orolig.

– Det var mer folk runt omkring mig, nära och kära och dom i laget som var mer oroliga än vad jag själv var. Jag kände mig helt frisk. Efter sista träningsmatchen satt jag helt lugn precis som jag är nu då jag pratar med dig, men hjärtat slog som att jag var ute och sprang.

– Jag kände att så skulle det inte vara så jag gick och sa till läkaren. Sedan åkte vi in till sjukhuset, men det var inget akut utan vi åkte dit för att få ordning på det.

”SKA INTE VARA NÅGON FARA”

De la Rose har idag inte heller några problem eller sviter av hjärtflimret.

– Jag har, som sagt var, gjort alla tester man kan göra på hjärtat och dom har varit väldigt noggranna. Det ser bra ut och det ska inte vara någon fara. Skulle det ha varit någon fara så hade dom aldrig släppt ut mig på isen.

Under veckan kom också beskedet att Jacob de la Rose placerades på Montréals ”waivers”.

– Jag visste hur situationen var, att vi var många forwards och att det skulle bli tajt om platserna. Det var också vad jag fick förklarat för mig. Det blev som det blev och jag kan inte lägga någon fokus eller energi på det.

– Jag är istället glad att Detroit plockade upp mig och jag är väldigt laddad att visa dom att jag har mer i mig, men även visa mig själv och alla tvivlare. Jag är verkligen motiverad att dra igång med ett nytt lag.

Du gjorde en väldigt bra säsong ifjol i Montréal där det kändes att det började lossna för dig. Dessutom avslutade säsongen med ett VM-guld. Kändes det då inte konstigt att du sattes upp på ”waivers” just då?

– Jo, det får jag nog lov att säga. Det är så här det funkar i den branschen. Det finns x-antal platser och det är en tuff konkurrens.

– Som jag sa så tycker jag att jag gjorde en bra försäsong också. Att det blev så här har med olika anledningar att göra, men nu tittar jag framåt och är laddad för att hjälpa Detroit att vinna matcher.

BLEV GLAD ÖVER NYA KLUBBEN

Att det blev just Detroit som blev hans nya klubb ser de la Rose som en stor bonus.

– Jag hade ingen aning om vilket lag det skulle bli. Jag satt här och väntade på att telefonen skulle ringa 12.00 för att se om det blev något lag i NHL eller om det skulle bli AHL.

– Jag var inte så nervös förrän sista halvtimmen. När jag sedan fick reda på att det var Detroit så tyckte jag att det var skitkul. Det är ett lag som jag sett och följt väldigt mycket med alla svenskar i laget och den historian som klubben har.

Har du hunnit prata med några av svenskarna i laget?

– Ja, jag pratade med (Niklas) Kronwall precis efter det blev klart. Sedan känner jag (Gustav) Nyqvust lite eftersom jag spelade i VM tillsammans med honom. Det ska bli kul att ha några svenskar i laget för det har jag inte haft tidigare i NHL, säger Jacob de la Rose med ett lätt skratt.

Vilka förväntningar har du på den här säsongen i Detroit?

– Som jag sa vill jag bevisa vad jag kan och hoppas att jag får chansen att spela mycket, men också att jag verkligen tar vara på chansen. Det är också vad jag känner, att jag har fått som en andra chans och den måste jag ta vara på samtidigt som jag vill göra ett bra intryck direkt från start.

”JÄTTETUFFT ATT LÄMNA”

Du är tillbaka i Montréal just nu efter att ha varit på läkarkontroll i Detroit, vad väntar närmast för dig?

– Jag går och väntar på att visum och sådant går igenom. Sedan måste jag gå till någon ambassad här i Montréal för att få in det i passet. Så fort allt sådant är klart så drar jag till Detroit. Fram till dess är det bara att hålla igång och träna själv så jag är redo att dra när det väl bli klart.

– Det kan ta någon dag extra nu, men det är ingenting jag kan göra någonting åt. Det är bara att vara positiv och hålla sig redo då det är dags.

Hur ser du tillbaka på tiden i Montréal?

– Det har varit kul. Jag har ändå varit fyra säsonger i organisationen och började på en femte. Klart att det är jättetufft att lämna kompisarna jag har skaffat mig här i laget. Montréal är en fantastisk stad och det är verkligen hockeytokigt här.

– Men nu ska det bli jättekul att åka till Detroit och jag ser det som en början på ett nytt äventyr.