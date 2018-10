Foto: C More

Noel Gunler SHL-debuterade i torsdags. Idag blev han målskytt tidigt i sin andra match när Luleå tog ledningen mot Malmö.

Noel Gunler har öst in poäng under inledningen av säsongen i Superelit. I torsdags SHL-debuterade han och idag gjorde 17-åringen sitt första SHL-mål i karriären.

Detta efter att ha fått chansen i powerplay under den första perioden mot Malmö och direktsköt in en fin pass från Jack Connolly.

Fem minuter senare var det ombytta roller när Gunler spelade fram Connolly till 2-0. Rätt skaplig inledning på matchen av 17-åringen alltså.

Målet innebar att Gunler blev första spelare född 01 att göra mål i SHL.

Matchen pågår.

