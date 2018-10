Matilda af Bjur. Foto: Ronnie Rönnkvist

I onsdags blev det klart att Matilda Af Bjur lämnar Linköping med omedelbar verkan. Ny klubb blev Brynäs som under säsongsupptakten har haft väldigt tunt med spelare. Af Bjur debuterade mot Leksand samma kväll som övergången blev känd i en match som Brynäs förlorade med 5–0. För hockeysverige.se berättar hon om tankarna bakom klubbytet.

Under säsongsinledningen fick 19-åringen sparsamt med speltid i Linköping, men när hon blickar tillbaka på sina tre säsonger i klubben ser hon ändå att hon haft en bra utveckling i främst det defensiva spelet.

– Jag visste redan då jag flyttade ner till Linköping att det var en riktigt bra organisation och klubb som tog väl hand om sina tjejer. På så vis visste jag att det skulle vara jättebra förutsättningar för mig, berättar Matilda Af Bjur för hockeysverige.se och fortsätter:

– AIK, som jag spelade med innan, var också en bra förening, men jag kände att jag var tvungen att komma därifrån för att utveckla mig som hockeyspelare på alla plan, vilket jag också tycker att jag har gjort under min tid här. Det har varit tre fantastiska år och jag har träffat fantastiska människor som jag har lärt mig jättemycket av. Valet jag gjorde nu, att gå till Brynäs, var för min utvecklings skull.

Den nyblivna Brynäsforwarden har under framför allt den här säsongen fått begränsat med speltid av coachen Madeleine Östling. Givetvis var det också en anledning till att hon valde att lämna Linköping.

”TUFFT ATT INSE ATT JAG INTE PASSADE IN”

– Klart att det kändes jättetufft i början att känna att jag inte räckte till för att få spela. Samtidigt var det också en spark i baken för mig.

– Jay (Hasson) och ”Madde” har en spelform som dom vill ha. Självklart var det då även tufft för mig att inse att jag inte passade in i den. Det här tog nog några veckor för mig att förstå. Först tänkte jag att jag var för dålig, men jag tror att det även handlade om att jag inte riktigt passade in där den här säsongen.

– Jag har en speciell spelstil och självklart är det jobbigt att höra att jag och den inte räckte till. Det fick mig att inse att jag måste göra någonting åt situationen för det finns en anledning till att jag inte fick spela. Det var ju helt enkelt för att jag måste vara bättre.

När du säger speciell spelstil, vad tänker du närmast på då?

– Jag är framför allt defensiv, men jag måste bli bättre i den offensiva delen också. Det var också anledningen till att jag flyttade till Linköping från första början.

– Min största grej är att jag aldrig vill tappa min defensiva del. För att behålla den måste jag helt enkelt få spela, men jag måste även få speltid för att utveckla det jag måste bli bättre på. Just den här säsongen har det varit lite svårt eftersom jag mest varit inhoppare. Jag har lärt mig mycket av det också. Men ska jag bli bättre på alla plan i min hockeykarriär så måste jag ta mig någonstans där man behöver hjälp med främst den defensiva delen, något som jag tror Brynäs behöver, men också ett ställe där jag kan utveckla den offensiva delen. Det kan jag bara göra genom att få spela.

Kunde du göra något annorlunda för att ge dig själv bättre förutsättningar att få spela och utvecklas?

– Jag tror aldrig jag varit så bra tränad som när jag gick in i den här säsongen. Klart att jag hade andra förväntningar, men samtidigt vet man aldrig hur det kommer att se ut. Jag trodde i alla fall att jag skulle få spela, vilket alla gör inför alla säsonger.

– När sedan säsongen började insåg jag att det kanske inte riktigt verkade bli som jag hade förväntat mig. Då började lägga extra timmar i veckan på delar i hockeyn som jag inte lagt lika mycket tid på innan. Även om jag jobbat på dom delarna, skott och offensiva bitar i spelet, innan också så lade jag nu extremt många timmar på det, men jag kände att det inte bara skulle räcka med att träna. Då fick jag ta det här beslutet som var jättesvårt att ta.

– I efterhand känner jag att det här var det bästa beslutet jag kunde ta för min utveckling och för att jag ska må bra. Under slutet i Linköping hade jag inget självförtroende över huvud taget, vilket kändes jättetråkigt. Redan efter en match i Brynäs känner jag att jag har mer självförtroende än vad jag haft under hela säsongen.



HYSER INGET AGG

Matilda Af Bjur understryker också under att det inte finns några ”hard feelings” mot sportchefen Kim Martin Hasson eller tränaren Madelene Östling.

– Relationen till dom var och är jättebra. Det har inte varit några problem över huvud taget och dom har hjälpt mig extremt mycket under åren jag har haft dom i Linköping.

– Det jag sa till dom var att även min personliga utveckling måste bli bra och inte bara lagets. Jag kan inte heller bara tänka på laget även om jag vill det. Jag har alltid tänkt på laget i första hand och det var också därför det var ett så himla svårt val för mig att gå. Dom accepterade att jag ville gå, men sedan är det svårt för ett lag att tappa en spelare. Jag har, som sagt var, varit i klubben under tre år så självklart tyckte dom att det var tufft att jag valde att lämna. Samtidigt tror jag att dom förstår varför jag gjorde det val som jag gjorde.

Ny klubbadress blev alltså Brynäs som har haft en tuff inledning av säsongen och som just nu håller till på en åttondeplats med lika många poäng, nio, som SDE Hockey som ligger just under kvalstrecket.

– Det var inte så att jag trodde att det skulle välla in alternativ, säger 19-åringen med ett skratt och fortsätter:

– Framför allt är Magnus (Carlsson) och Nanna (Jansson) väldigt bra tränare. Brynäs har inte så mycket spelare just nu samtidigt som dom var det bästa alternativet för mig att gå till om jag ska få spela. Jag hoppas också att det är laget som jag mest kommer kunna bidra till med det jag är bra på.

– Brynäs har också mottagit mig så himla bra. Det har inte varit något problem utan ”vi välkomnar dig med öppna armar”. Det kändes som Brynäs verkligen ville ha mig där, vilket är jätteroligt.

Hur upplevde du debutmatchen?

– Jag fick spela hur mycket som helst och det var jätteroligt. Jag hoppas kunna bidra med den defensiva delen som jag pratat om innan, men även att jag kommer in med lite ny energi och glädje för hockey. Jag hoppas jag ska kunna hjälpa Brynäs att hitta tillbaka på det vinnande spåret.

Finns landslagsspel med i bakhuvudet?

– Landslaget finns alltid med i bakhuvudet. Målet för mig är ändå att träna hårt och bli så bra som möjligt till det att jag åker iväg och att jag ska ta min hockey till nästa steg.

– Det var också en anledning till att jag valde att gå till Brynäs, att jag vill ta mig till nästa nivå. Jag har inte riktigt fått mitt genombrott ännu efter U18-VM och allt sådant. Innan jag åker iväg vill jag ha tagit nästa steg. Det är min huvudfokus nu. Skulle jag sedan komma med i landslaget så skulle jag älska det och ta vara på varje minut jag får.

När Matilda Af Bjur nämner att hon ska åka iväg så handlar det om att hon ska över till USA nästa säsong.

– Jag ska spela collegehockey med Yale University, vilket ska bli jätteroligt. Som det ser ut kommer jag få en ledande roll där, vilket jag inte haft på väldigt länge. Jag har varit lite i bakgrunden ett tag, men jag kommer ta med mig allt självförtroende dit som jag får den här säsongen.