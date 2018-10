Lawrence Pilut, som inlett säsongen strålande i AHL, har saknats de två senaste matcherna. Men det handlar inte om en nära förestående uppkallning till Buffalo. Istället är det en överkroppskada det handlar om. Enligt hans coach är frånvaron bara en försiktighetsåtgärd.

Lawrence Pilut slog igenom med dunder och bra i SHL ifjol och utsågs till ligans bäste back. Han var dessutom en hårsmån från att ta sig in i den svenska VM-truppen som sedermera vann guld i Köpenhamn.

Framgångarna ledde till ett NHL-kontrakt med Buffalo Sabres. Han har dock fått inleda med farmarlaget Rochester i AHL. Där har backen fortsatt på den inslagna vägen och på sina sex första matcher har 22-åringen gjort mäktiga tio poäng och med det ligger han med i toppen av backarnas poängliga.

Dock har svensken saknats i Rochesters två senaste matcher. Anledningen ska vara en överkroppsskada enligt Rochesters Twitterkonto.

Enligt uppgifter från nordamerikansk media så ska det enligt coachen Chris Taylor handla om en ren försiktighetsåtgärd att vila Pilut och man tar det dag för dag.

Still no Lawrence Pilut for the #Amerks this evening. Head coach Chris Taylor said last night that he is out day-to-day with an upper-body injury, and that he'd rather have him sit out now for 1-2 games to take care of it rather than him get worse and miss 2-3 weeks.

— Brayton J. Wilson (@BJWilsonWGR) October 20, 2018