Behrn Arena har fått ovälkommet besök. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Inte nog med att Örebro igår tappade ledningen och förlorade sin femte raka match. Idag rapporterar Hockeypuls att det varit inbrott på klubbens kansli.

Det var under söndagen som polisen i Örebro fick in en anmälan om att det varit inbrott i Behrn Arena. Tjuvarna har troligtvis tagit sig in genom en dörr som det enligt polisens pressinformatör Tommy Lindh varit fel på.

Väl inne i arenan har man brutit upp dörren till kansliet.

— Det är några kontor genomsökta och det är en dator och kontokort som saknas, säger Tommy Lindh till Hockeypuls.