Viktor Arvidsson utmanövrerade Oscar Klefboms Edmonton. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

Viktor Arvidssons fina start på säsongen fortsätter. Under natten till söndag stod Arvidsson för sitt fjärde mål för säsongen när han målade i Nashvilles 3–0-seger över Edmonton.

– Jag tycker vi gör en bra match idag, så det var verkligen skönt att vinna, säger Arvidsson till hockeysverige.se.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han är rykande het, Viktor Arvidsson. Under natten till söndag stod den 25-årige svensken för sitt fjärde mål för säsongen när han prickade in 2–0-pucken mellan benskydden på Cam Talbot i Edmonton-kassen.

– Det var väl lite av en turstuds från ”Ekan” (Mattias Ekholm) som studsar fram till mig. Sen kommer vi i ett 3-mot-2-läge och jag försöker bara överraska målvakten med ett snabbt skott och det gick vägen, så det var skönt att se den gå in, beskriver Arvidsson sitt mål.

”DET SOM ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG”

Efter åtta spelade matcher står den tidigare Skellefteåforwarden noterad för sex poäng på åtta matcher den här säsongen.

– Jag är nöjd med starten. Jag tycker att vi i vår kedja har kommit igång bra och skapar mycket i offensiven, men även stabilt i defensiven. Det är bara att fortsätta att jobba hårt, det är det som är nyckeln till framgång, menar 25-åringen.

Utöver Arvidssons mål noterades P.K. Subban och Roman Josi för varsitt mål i 3–0-segern.

– Jag tycker vi gör en väldigt bra match. I första perioden tycker jag att vi spelar bra men inte riktigt får med oss studsarna. Sen i andra får vi ett mål där i box play och sen efter det tycker jag att vi spelar väldigt bra och utnyttjar de lägen vi har.

HYLLAR MÅLVAKTSPARET

Segern var Nashvilles femte raka och med sina sju segrar på de åtta inledande matcherna toppar Predators hela NHL. Arvidsson förklarar vad det är som gör Predators till den vinstmaskin de visat sig att vara under säsongsinledningen.

– Alla bidrar i alla situationer och vi har en otroligt bredd i laget. Det känns som att alla chippar in på ett eller annat sätt och det är väldigt skönt att ha den känslan, man kan lita på alla som är ute på isen.

En spelare som defenitivt gick att lita på i matchen mot Edmonton var målvakten Juuse Saros. I Pekka Rinnes skadefrånvaro klev den 23-årige finländaren in i målet och räddade samtliga 31 Edmontonskott.

– Juse var en av de bästa reservmålvakterna i ligan förra säsongen och han tar verkligen chansen att visa vad han går för när han får chansen. Han och Pekka (Rinne) pushar varandra varje dag och de vill båda verkligen bli bättre. Vi litar på alla som vi har ute på isen och speciellt våra målvakter, de är grymma.

Edmonton – Nashville 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Edmonton: –

Nashville: P.K. Subban (2), Viktor Arvidsson (4), Roman Josi (2)