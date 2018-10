Charles Wang, längst till vänster, har avlidit i en ålder av 74 år. Foto: IBL

Nordamerikanska medier rapporterar under söndagen att New York Islanders mångårige ägare Charles Wang har avlidit i en ålder av 74 år.

Charles Wang köpte New York Islanders år 2000 och ägde klubben fram till 2016 då han sålde majoriteten till en annan ägargrupp. Wang fanns dock med som minoritetsägare även nu enligt ESPN.

Det är Wangs advokat John McEntee som via ett e-mejl berättar att Wang under söndagen dog i Oyster Bay, New York. Dödsorsaken är inte känd.

1976 grundade Wang ett datorföretag som kom att ligga till grund för hans rikedomar.