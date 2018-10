Många räddningar och många mål utspelade sig igår i matchen. Foto: Bildbyrån

En smått surrealistisk match verkar ha utspelat sig under gårdagens i den norra Damettan, något Hockeybladet var först med att uppmärksamma.. Björklöven slog tillbaka Luleå med 27-0. Skottstatistiken landade på 115-2.

Det var Hockeybladet som först rapporterade om den sanslösa utskåpningen i damernas division ett norra. SDHL-laget Luleås andralag, kom till spel med endast två femmor, sköt bara två skott på mål. Motståndarna Björklöven sköt hela 115 enligt matchrapporten. Det ger 1,92 skott i minuten. Då ska man veta att Björklöven bara hade powerplay vid ett tillfälle i matchen.

Under de två första perioderna lyckades inte Luleå få iväg ett enda skott på mål. Björklöven sköt 75 skott under samma period. Fem minuter in på den andra perioden, vid ställningen 10-0, byttes Luleås målvakt Carolin Karlsson ut till förmån för Amanda Eriksson. Karlsson hade då räddat 30 av 40 skott. Eriksson fick släppa 17 mål förbi sig, men gjorde ändå 58 räddningar.

Björklövens fem-målsskytt Victoria Olofsson gjorde tre mål på mindre än fem minuter i den tredje perioden.

111 åskådare var på plats i A3 Centers b-hall för att bevittna utklassningen.

De 115 skotten står sig dock slätt mot Slovakiens facit i OS-kvalet 2008. Slovakiens damer krossade då Bulgarien med hela 82-0. Skottstatistiken var sanslösa 139-0.