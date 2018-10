Fabian Zetterlund behövde hjälpas av isen. Foto: Bildbyrån

Det var i helgens match mot Djurgården som Fabian Zetterlund tvingades lämna matchen. Nu har skadedomen kommit. Korsbandet är av.

– En i sig allvarlig skada. Knät är dock kliniskt stabilt, säger läkaren Mattias Hell till FBK:s sajt.

Fabian Zetterlund spelade JVM redan förra året och sköt då två mål för Juniorkronorna. Den här säsongen är tanken att Färjestadstalangen ska ta en ännu större roll i det svenska laget. Men uppladdningen inför turneringen kunde knappast ha blivit sämre.

Zetterlund tvingades lämna helgens match mot Djurgården efter att ha skadat knät i en närkamp. Nu står det klart att han har slitit av det främre korsbandet.

– En i sig allvarlig skada. Knät är dock kliniskt stabilt och Fabbe har en bra muskulatur, så den initiala planen är att han nu ska rehabliteras i 6 veckor och i och med det slippa operation. Men vi får göra en ny utvärdering under perioden när vi vet hur rehabliteringen går, säger läkaren Mattias Hell.

”STELT NÄR JAG GÅR”

Skulle FBK-forwarden vara borta i sex veckor är han tillbaka i början av december, vilket skulle göra att han är uttagningsbar för Tomas Montén när JVM-truppen ska tas ut. Han själv säger att det ändå känns ”okej” trots skadan.

– Det känns ju okej, inget ont eller så men stelt när jag går. Tråkigt, men sånt händer ibland.

Färjestad skriver också på sin hemsida att Tomi Sallinen, som skadade sig redan under försäsongen, går in i lagträningen under veckan.