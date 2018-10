New York Rangers back Fredrik Claesson missar de kommande två till tre veckornas matcher. Detta meddelade Rangers tränare David Quinn under måndagskvällen.

Fredrik Claesson missade lördagens match mot Calgary och nu står det alltså klart att han kommer att missa de kommande veckornas matcher. Det är en överkroppsskada som kommer hålla backen borta från spel, enligt CBS Sports.

Claesson expected to be out 2-3 weeks, per Quinn. Georgiev in nets tomorrow v Puddy Tats.

— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) October 22, 2018