För lite mer än en vecka sedan ådrog sig Elias Pettersson en hjärnskakning efter att ha kastats i isen av Floridas Mike Matheson. Nu är Vancouvers succésvensk på väg tillbaka. Under måndagen tränade Pettersson nämligen på is med Canucks

Han har missat lagets sju inledande matcher, men nu är Columbus stjärnback Seth Jones redo för spel igen. Det meddelade Columbus tränare John Tortorella under måndagskvällen. LÄS ÄVEN: Bakslaget: Världsbacken långtidsskadad I en för

New York Rangers vann skotten med 45-24. Calgary vann matchen med 4-1. - Vi hittar inte vägar att vinna, suckar Henrik Lundqvist efter Rangers nya förlust. Henrik Lundqvist har varit en av få spelare i New York Rangers som gjort en bra säsong

När Carl Persson i början av månaden skickades ner till ECHL så började ryktet gå att han kanske skulle återvända till SHL. Nu är han i alla fall uppkallad till AHL och måhända svalnat de ryktena en smula då. 13 mål för Karlskrona if

Nordamerikanska medier rapporterar under söndagen att New York Islanders mångårige ägare Charles Wang har avlidit i en ålder av 74 år. Charles Wang köpte New York Islanders år 2000 och ägde klubben fram till 2016 då han sålde majoritete