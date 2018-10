För lite mer än en vecka sedan ådrog sig Elias Pettersson en hjärnskakning efter att ha kastats i isen av Floridas Mike Matheson. Nu är Vancouvers succésvensk på väg tillbaka. Under måndagen tränade Pettersson nämligen på is med Canucks igen för första gången sedan hjärnskakningen.

Canucks meddelar via sin Twitter att Elias Pettersson återigen är på is efter hjärnskakningen han ådrog sig i matchen mot Florida Panthers för en dryg vecka sedan. Vancouvers succésvensk kastades i isen av Floridabacken Mike Matheson efter en närkamp, en smäll som tog så pass illa att 19-åringen alltså åkte på en hjärnskakning.

.@_EPettersson is back with the boys. He’ll take part in morning skate. pic.twitter.com/jpAwsFC14G

— Vancouver Canucks (@Canucks) October 22, 2018