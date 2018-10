Ännu en vecka av härlig SHL-hockey har passerat. Nedan listar vi det mesta av det bästa från veckan som nyss lämnat oss och aldrig kommer åter.

Jonas Gustavsson, Linköping (2)

Har förvisso bara spelat en match i veckan. Men i den släppte han bara ett mål och räddade 23 skott mot ett offensivt Skellefteå. Han utstrålar sådant lugn där han står längst bak i serieledarens målbur.

Kodie Curran, Rögle

Efter en minst sagt trevande start så slog den hajpade värvningen från norska ligan till med två assist i torsdags. I lördags dunkade han in sitt första mål och det var en smällkaramell som han pangade in. Börjar Curran komma igång med poänggörandet nu? Ja, då kan han bli ett giftigt vapen för bottenstridande Rögle.

Mikael Wikstrand, Färjestad

Ett mål och en assist har det blivit från backens klubba i veckan. Men viktgast av allt: Färjestad har ju börjat VINNA sedan ”C:et” syddes fast på hans tröja.

Jacob Josefson, Djurgården (2)

Det finns snart inga ord att ta till om den här liraren. Fem nya poäng inbringades på kontot i veckans två matcher och frågan vi alla måste ställa oss: Är Jacob Josefson FÖR bra för SHL?

Nicklas Danielsson, Brynäs

Det har pratats om hans måltorka sedan återkomsten till svensk ishockey. Noll mål efter åtta matcher har nu förvandlats till två mål på tio. Kommer han igång på allvar så lär inte offensiven längre vara ett problem för Brynäs.

Robert Kousal, Brynäs

Tre poäng har han skrapat ihop under veckan som gått och han visar att han kommer bli oerhört viktig för Brynäs den här säsongen.

…sparkning Det av allra hetaste nyhetskaraktär under den förra veckan var givetvis det att SHL:s vd Jörgen Lindgren fick sparken. SHL har fått utstå massiv kritik på senare tid för att inte vara tillräckligt transparenta. Det vill man nu ändra på och kickar alltså Jörgen Lindgren, som av fansen till klubbarna upplevts som allt för kantig i kommunikationen.

…intryck In i stället för Jörgen kliver tillfällige VD:n Michael Marchal. I torsdags hade han alla chanser i världen att göra ett bra första intryck i en intervju med C More. Det blev precis tvärtom och Marchal kunde i princip inte svara på någonting alls.

…finaste Det har pratats en del om Markus Ljunghs nolla i målkolumnen. När Växjö plockade målvakten för att försöka komma ikapp HV vid ställningen 0-3 så hade Mattias Tedenby öppen gata att enkelt kunna sätta sitt andra mål för dagen. Då såg han Ljungh och spelade fram honom istället så kompisen kunde få spräcka den förhatliga nollan. Av bara farten gjorde Ljungh ytterligare ett mål i lördags.

…släkting Daniel Viksten lämnade Örebro inför den här säsongen. Ny klubbadress blev istället Färjestad och när de bägge lagen i torsdags möttes så låg Viksten bakom tre av målen. Vad är det nu man brukar säga i de här lägena? Släkten är värst, va?

…svar Ryan Lasch har haft lite problem med leveransen under säsongsinledningen. Men i lördagens match mot HV71 var det han som bar Frölunda till segern genom två mål och en assist.

…skönaste Ja, det måste ju vara Noel Gunler. Luleås 17-åring SHL-debuterade i torsdags. I lördags hängde han sitt första mål i ligan, dessutom i powerplay. Av bara farten låg han även bakom ett mål också.