Under en av pauserna i nattens matchen mellan Philadelphia och Colorado Avalanche tog sig maskoten Gritty in på isen och ställde till med ofog. Han tvingades sedan lämna eskorterad av säkerhetspersonal. LÄS MER: Varningen till Crosby och gä

Gabriel Landeskog och hans Colorado är heta just nu. Inatt kom tredje raka segern när Philadelphia besegrades med 1-4 på bortaplan. Landeskog gjorde mål för fjärde matchen i rad och bidrog även med en assist. Två av hans lagkamrater skrev his

Igår 21:52

Mora IK bryter kontraktet med backen Joakim Lilliehöök. Det meddelade dalaklubben på sin hemsida under måndagskvällen. Senare under kvällen presenterades han av AIK. Joakim Lilliehöök har haft svårt att ta en plats i Mora under säsong