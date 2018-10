William Nylander Foto: IBL Bildbyrå

Under slutet av förra veckan och gårdagen tränade William Nylander med österrikiska Dornbirn. Det gjorde han inte idag.

LÄS ÄVEN: Expertens utlåtande – så utformas Nylanders kontrakt

William Nylanders drag för att hålla igång i väntan på att kontraktet med Toronto ska lösas var att träna med Dornbirner EC i den österrikiska högstaligan EBEL. Han tränade med laget under slutet av förra veckan och även under gårdagen fanns han på is.

Idag gick han dock inte på is i Österrike, rapporterar Sportsnet. Beskedet kommer bara dagen efter att Sportsnets Chris Johnston meddelat att det mesta nu talar för att Nylander kommer få ett kortare brokontrakt i stället för det långtidskontrakt parterna tidigare velat sajna. Det kan tala för att ett nytt avtal är på gång.

TRÄFFADES FÖRRA VECKAN

William Nylander och Toronto måste ha kommit överens om ett nytt kontrakt innan den 1 december. Om inte parterna kommit överens innan dess får den 22-åriga stjärnan inte spela i NHL under hela den här säsongen.