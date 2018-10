I fredags blev det klart att Wojtek Wolski Metallurg Magnitogorsk. Nu skriver 32-åringen själv på Twitter om möjliga destinationer som nästa klubbadress. De som drömt om Sverige för kanadensaren kan dock se sig blåsta.

Wojtek Wolski har på sina drygt fem säsonger i KHL stått för 193 poäng för Kunlun, Torpedo Nizhny Novgorod och Metallurg. Men i fredags stod det klart att han lämnar den senaste klubben.

Men Sverige som nästa destination verkar uteslutet för ytterforwarden som förra säsongen spelade OS för Kanada och då tre mål. Han skriver nämligen själv på Twitter som ett svar till en annan användare att det är KHL eller Schweiz som gäller.

Yah maybe to watch a leafs game this week haha then back to KHL or Swiss

— Wojtek Wolski (@WojtekWolski86) October 21, 2018