Han har missat de fyra senaste matcherna på grund av den hjärnskakning han ådrog sig i mötet mot Florida den 13 oktober. Nu står det klart att Elias Pettersson missar även en femte.

Spekulationerna om Elias Petterssons återkomst till rinken började ta fart när han fanns med på förmiddagens matchvärmning. Men någon comeback blir det inte inatt mot Vegas på bortaplan. Detta framkom efter träningspasset avslutats.

Men eftersom han fanns med på värmningen till nattens match så kanske det finns hopp om att han finns med i morgon mot Arizona?

No Petterson for #canucks tonight and Boeser is questionable. Markstrom starts.

— Dan Murphy (@sportsnetmurph) October 24, 2018