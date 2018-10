Elias Pettersson står på is igen. Nu hoppas han snart kunna vara tillbaka i matchspel efter hjärnskakningen. – Det har varit väldigt tråkigt… Jag hoppas att jag inte behöver vara med om en hjärnskakning igen.

I en intervju som publicerades av Vancouver Canucks berättar Elias Pettersson om hjärnskakningen han ådrog sig efter tacklingen från Floridaspelaren Mike Matheson.

– Jag försökte spela pucken. Jag stod still och han kom in med fart, så ja…

Matheson stängdes av i två matcher efter tacklingen. Pettersson berättar att Floridaspelaren skickade en hälsning efter matchen.

– Han skickade ett meddelande och bad om ursäkt. Det var en fin gest av honom.

Pettersson berättade också att det är hans första hjärnskakning i karriären och att hans brutna tumme i slutet av förra säsongen är den värsta skada han drabbats av tidigare.

Pettersson hoppas kunna vara tillbaka i spel snart.

– Jag känner mig självsäker. Förhoppningsvis kan jag fortsätta med det jag börjat med, fortsätta spela mitt spel och hjälpa laget att vinna matcher.

Sedan avslutade Elias Pettersson intervjun kaxigt. Efter att han jämfört det fysiska spelet i Sverige med NHL frågar en reporter:

– Så jag antar att du inte vill åka hem?”

Då vänder Petterson bort ansiktet och bemöter frågan med tystnad.

"It's been very boring, but it has been nice to be with the guys." – @_EPettersson comments on concussion protocol and his first full practice with the #Canucks. pic.twitter.com/QrKgTqHv41

— Vancouver Canucks (@Canucks) October 23, 2018