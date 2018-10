Det var den 30 september som Washingtons Tom Wilson sänkte St.Louis Oskar Sundqvist med en ful och vårdslös tackling. Wilson stängdes av 20 matcher – Oskar Sundqvist är tillbaka imorgon.

Händelsen när Tom Wilson sänkte Oskar Sundqvist i en träningsmatch har blivit mycket omtalad. Sundqvist har inte spelat sedan dess. Men nu kommer glädjande besked. Svensken är tillbaka i Blues uppställning imorgon. Detta enligt coachen Mike Yeo.

And Yeo confirms that Sundqvist is ready to go and will be available Thurs.

— Jim Thomas (@jthom1) October 24, 2018