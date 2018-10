Carl Gunnarsson har fått stå vid sidan av i säsongsinledningen på grund av en höftsskada. Men nu är han på väg tillbaka och ska spela igång sig i AHL.

Det var i mars som det stod klart att St.Louis svenske back Carl Gunnarsson skulle missa cirka ett halvårs spel på grund av en korsbandsskada. Han har även haft problem med en höft.

Men nu är han på väg tillbaka och han ska spela igång sig under några matcher i San Antonio i AHL enligt nordamerikansk media. Senast Gunnarsson spelade AHL-hockey var säsongen 2009/2010 då han gjorde tolv matcher för Toronto Marlies.

