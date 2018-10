Efter 643 NHL-matcher och två Stanley Cup-titlar lämnade Kris Versteeg NHL efter den gångna säsongen. Men hans KHL-sejour tycks bli kort…

Det är den normalt sett välunderrättade Igor Eronko på Sport-Express som på twitter skriver att Kris Versteeg lämnat sin ryska klubb Avangard Omsk och återvänt till Nordamerika. Avangard Omsks coach Bob Hartley säger att han inte kan uttala sig om Versteegs framtid, men att han inte är med laget just nu.

Redan häromdagen kom Eronko med uppgifter om att Versteeg hade lämnat klubben, och nu har han alltså fått det bekräftat. Kontraktet ska inte vara brutet men kanadensaren uppges vilja ta sig ur avtalet.

På de elva KHL-matcher kanadensaren spelat har han gjort tre mål och fem poäng, vilket ger honom en svag sextondeplats i den interna poängligan. Nu går det alltså att ställa sig frågan om det blir några fler poäng.

Om 32-åringen lämnat Ryssland för att återuppta karriären i Nordamerika, eller om han helt enkelt funderar på att avsluta sin hockeykarriär, finns det ingen information om i nuläget.

Allra mest känd är Kris Versteeg för åren i Chicago, där han vann Stanley Cup både 2010 och 2015. I synnerhet 2010 hade han en stor roll i laget och stod för 14 poäng på 22 matcher i slutspelet. De blev 358 poäng på 643 matcher. Som allra bäst var han dock säsongen 11/12 i Florida, då Versteeg gjorde 54 poäng.

Bob Hartley said that Kris Versteeg left Russia and returned to Canada, but he still can't say anything about his status as a player of Avangard. Contract is not terminated but I'm hearing that Versteeg tries to get out of it

— Igor Eronko (@IgorEronko) October 24, 2018