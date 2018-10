Det är kaos i Upplands-Väsbys hemmahall. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kommunens renovering av klassiska Vilundhallen har dragit ut på tiden. Flera veckor in på säsongen kan Väsby fortfarande inte spela i sin hemmahall. Och säsongsdebuten dröjer ytterligare. Hockeysverige.se besökte kaoset i Upplands-Väsby.

– Från första början sa kommunen att det här bytet inte skulle inverka på vår verksamhet någonting, säger sportchefen Tom Tärnström.

UPPLANDS-VÄSBY (HOCKEYSVERIGE.SE)

När hockeysäsongen 2017/18 slog igen sina portar stod det klart att det behövde bytas bottenplatta klassiska Vilundahallen i Upplands-Väsby. Det var som bekant där Anders Sörensen och Niklas Wikegård lyckades med konststycket att ta upp lilla Väsby IK till elitserien.

Ansvaret för renoveringen av hallen ligger på kommunen. Från deras sida har man lovat klubben att detta skulle vara klart till seriestart i mitten av september. Under tiden skulle seniorlaget och dom nio ungdomslagen få chansen att hålla till i en provisoriskt byggt B-hall. Idag skriver vi 25 oktober 2018. När hockeysverige.se besöker Väsby IK och Vilundahallen möts vi av något som mest liknar en byggarbetsplats där Lennart Ekdahl med hans program Fuskbyggarna skulle gnugga händerna. Hallen är än så länge långt ifrån i ett skick som gör att det går att spela hockey där. Till att börja med, trots att bottenplattan är bytt, finns det ingen is eftersom plattan ifråga fortfarande ”jäser”.

”SKULLE INTE INVERKA PÅ VÅR VERKSAMHET”

På Väsby IK:s kansli möts vi sportchefen Tom Tärnström och Andreas Diego Mindell.

– Det har verkligen varit super-nödvändigt att byta den här plattan eftersom det kom varm luft underifrån upp, vilket gjorde att det blev sprickor i isen, berättar Tom Tärnström och fortsätter:

– Från första början sa kommunen att det här bytet inte skulle inverka på vår verksamhet någonting. Tidigt fick vi reda på att det skulle bli försenat och vara klart först vecka 37 (10-16 september) då serien skulle börja. Då planerade vi utefter det. Sedan blev det vecka 40, 44 och nu säger kommunen att det ska vara klart 45.

– Vi började göra matchändringar redan tidigt på sommaren eftersom vi tidigt fick redan på att det skulle behövas göras. Då bytte vi hemma mot bortamatcher.

Kunde ni träna i B-hallen under den här tiden?

– Inte från start. Då fick vi åka runt till Ritorp, Spånga och så vidare klockan 21 på kvällarna medan ungdomscampen flyttades till Märsta.

Diego Mindell:

– Det gick inte att träna i B-hallen eftersom det var för varmt ute. Det behövde vara under tio grader på nätterna för att det skulle kunna frysa.

Tärnström:

– Det var och är hela tiden logistiska problem eftersom vi inte haft fasta omklädningsrum på Ritorp eller i Spånga. Materialförvaltaren har fått kånka runt på grejer hela tiden. Spånga ordnade det okej för oss, men det är ändå långt ifrån vad vi har lovat våra spelare. Förutom det ekonomiska är min stora fasa som sportchef att jag har lovat spelarna saker i februari, mars då jag pratade med våra killar om hur det ska vara och se ut. Efter det har vi egentligen inte kunnat leva upp till någonting förutom den lilla pengen spelarna får.

BOMMADE IGEN UNDER SEMESTERN

Givetvis har det även varit stora problem för ungdomssidan.

– Serien drar inte igång lika tidigt så det kanske inte hade blivit lika kännbart om juniorlaget hade gått på is två veckor senare, men ett stort problem har varit ungdomscampen.

Diego Mindell:

– Dit kommer det folk utifrån också så där drabbades vi rätt mycket ekonomiskt. Vi tappar ekonomi på att ungdomarna inte vill vara på en camp där det är struligt.

Vad har hänt sedan augusti då bytet av plattan skulle vara klar?

Tom Tärnström:

– Nu är inte jag någon expert, men synbart har det inte hänt så jättemycket. Det var först på sensommaren som det började hända lite grejer som gick att se. Klart att dom säkert hade gjort saker, men allt kom igång sent. Det är säker tre, fyra veckor mellan det vi gått av isen till att dom tog, så att säga, första spadtaget.

– Jag såg framför mig att i princip då vi tog sista skridskoskäret så skulle deras arbetare stå här med sina maskiner. Istället stod det igenbommat under tre, fyra veckor. Trots att allt var jättemycket försenat hade man fyra veckors semester då aktiviteten låg helt nere. Jag köper att varje individ ska ha rätt till sin semester, men ligger man efter tycker jag att man måste ta in extra personal. När det här jobbet bestämdes så måste alla inblandade vetat om att semester ingår precis som man gör på vilken arbetsplats som helst. Antingen får man ta in mer folk eller gasa på.

– Dessutom lär deras arbetare varit iväg på ett annat jobb under en av veckorna på sommaren.

”DU FÅR RINGA ANDRA HALLAR”

Vilka besked har ni fått under resans gång gällande hur ni ska kunna utöva er aktivitet som i första hand vänder sig till ungdomar och barn?

– I början var det bara att vi inte kunde vara här. Jag fick ingen lösning utan det var ”du får ringa andra hallar”. Det är inte så jäkla lätt att ringa till Sollentuna och begära att vi ska träna varje dag klockan 18 som är den tid vi tränar med A-laget. Dessutom har vi junior- och ungdomslag.

– Det här tog kommunen väldigt lätt på. Föreningskonsultenten på kommunen och jag har haft lite kontakt. Han fixade en kontakt åt mig Sollentuna om vår första hemmamatch som vi ska ha den 28:e oktober. Från början var det bara Visby-matchen (15 september) som vi var tvungna att flytta. Om det bara var en match var det inga problem, men nu kom även matchen mot Hammarby. Dessutom har vi träningsaktiviteter hela veckan som är betydligt svårare att flytta på.

Diego Mindell:

– Vi skulle ha enkronasmatchen som premiärmatchen mot Hammarby så där tappar vi ekonomiskt ganska mycket.

Tärnström:

– Vi hade en dialog om den matchen med Hammarby som i sin tur skulle gå på ”Bamsingarna” och alla deras supportrar. Vi skulle mobilisera ordentligt och hade fixat en pub där supportrarna kunde ladda och käka hamburgare till ett billigt pris och så vidare.

– Förra säsongen drog enkronasmatchen 850 personer och då var det ändå Nybro som vi mötte. Samtidigt låg vi ganska risigt till sportsligt. Nu var det Hammarby och alla har gått och väntat på en hemmapremiär. Jag tror det hade kommit 1500 personer…

Diego Mindell

– Det skulle inte bara vara första hemmamatchen utan den låg dessutom på en lördag.

Tärnström:

– Där tappar vi nog upp emot en hundring (100 000 kronor).

FLERA VECKOR BORT

Det som är sagt nu är att verksamheten ska kunna komma igång fullt ut 10 november, alltså om drygt två veckor.

– Jag kan inte utgå från något annat än att det blir så, säger Tom Tärnström samtidigt som både han och Andreas Diego Mindell ställer sig frågande till om det verkligen är realistiskt.

– Det är ingen som tror på det till hundra procent, säger kanslisten samtidigt som han har något uppgivet i blicken.

Tärnström:

– Samtidigt kan inte vi hålla på att flytta matcher för att vi inte tror på kommunen. Vi måste utgå från att det dom säger stämmer.

– Nu hade vi ett möte i måndags med två från kommunen. Tyvärr var inte den som är ansvarig med utan det blev mest att dom som var med därifrån höll med oss.

Det finns en siffra som säger att er förlust för förseningen kommer, som det ser ut idag, hamna på runt en halv miljon, hur ställer sig Upplands-Väsby kommun till inkomstbortfallet och era extra kostnader?

– Det lät positivt i alla fall, säger Tom Tärnström och fortsätter:

– Jag har förståelse för att dom inte kan ta ett beslut på en gång om det. Nu har det bara gått några dagar sedan vi hade det här mötet så det är ingenting jag hade förväntat komma svar på direkt. Dom måste å sin sida ha skadestånd att kräva av dom som gjort jobbet.

FICK INTE SPELA I PROVISORISKA LÖSNINGEN

Kommunen satte alltså upp en provisorisk B-hall som Väsby IK skulle kunna nyttja för matchspel och träning, men i mitten av oktober stoppade Svenska Ishockeyförbundet matchspel i den hallen. Felen var nästan komiskt många. Publikutrymme utan skydd, glipor i sargen, båsdörrarna är i anfallszonen, lösa skruvar, maskinporten hade lösa delar och glipor… Listan kan göras lång och Väsby IK har till och med blivit avrådda att träna i B-hallen.

Hockeysverige.se tog sedan med sig Tom Tärnström, Andreas Diego Mandell och tidigare ordföranden Leif Berglund ut i hallen, eller byggarbetsplatsen. Där möts vi av en för små bås, en båsdörr som man varit tvungna att såga sönder en järnbalk för att kunna öppna, högar av skräp, halvfärdiga dörrar till olika utrymmen, delar för statistik och speaker, men inget speakerbås, en nedre läktarrad där det fattas golv att sätta fötterna på… Som ni förstår kan även den listan göras lång. Lägg därtill att rinken hamnat en halvmeter fel i förhållande till bås och läktare. Det som INTE finns där under dom två timmar hockeysverige.se var på plats i hallen var några som arbetade med att så snabbt som möjligt åtgärda felen.

Hockeysverige.se har sökt ansvariga på Upplands-Väsbys kommun utan framgång. Vi kommer redovisa hur de ser på förseningarna så snart som möjligt.