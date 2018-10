Nate Schmidt har skrivit på ett nytt kontrakt med Vegas Golden Knights. Kontraktet löper över sex år och är värt knappt sex miljoner dollar per år. Men Schmidt har ännu inte spelat under årets säsong – eftersom han fick 20 matchers avstängning för doping inför säsongen.

Under torsdagen publicerade Vegas Golden Knights en tweet om att backen Nate Schmidt fått ett nytt kontrakt värt 5.95 miljoner dollar per säsong – i sex år.

Men backen är fortfarande avstängd från spel efter att han fällts för dopingbrott efter förra säsongen. Det var i september som NHL meddelade att backen stängs av 20 matcher för att ha använt prestationshöjande medel, något Hockeysverige skrev om. Själv har Nate Schmidt hävdat sin oskuld.

– En av experterna som vittnade till min fördel vid förhöret för mitt överklagande jämförde mängden av ämnet i mitt system med en nypa salt i en swimmingpool, sa han i ett pressutskick från spelarfackföreningen NHLPA.

”VILL INTE BLI STÄMPLAD SOM FUSKARE”

Det nya kontraktet kanske ger honom andrum. Själv har Nate Schmidt sagt att han inte vill bli ihågkommen som en fuskare.

”Jag håller inte med om avstängningen och jag vägrar att bli stämplad som en fuskare”, skrev han i ett pressmeddelande i samband med domen.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till säsongen 2024-2025. Till årets säsong är Nate Schmidt tillgänglig för spel från och med 18 november, då hans avstängning upphör.

Schmidt’s new deal 👇

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 25, 2018