Linus Lundin ansluter till Modo hockey. Foto: David Rodriguez, Bildbyrån

Modo har fyllt den vakanta målvaktsplatsen. Nu plockar man in den tidigare AIK-målvakten Linus Lundin, enligt MrMadhawk.

I veckan berättade Hockeypuls att både Modo och Lundins agent diskuterade övergången.

– Vi diskuterar med Modo och någon klubb till. Spel i Modo och hockeyallsvenskan är självklart intressant, sa Lundins agent Christian Sjögren till Hockeypuls då.

Men nu ska den vara bekräftad, skriver MrMadhawk.

Linus Lundin tillhörde AIK innan säsongen. Efter att laget värvat Johannes Jönsson fick dock Lundin flytta på sig. Istället gick han till Österrike för att spela i Graz – men nu återvänder tjugosexåringen alltså till Sverige.

Under sin tid i Österrike har Lundin gjort helt okej ifrån sig. Han har en räddningsprocent på 90,9 och har i snitt släppt in 2,6 mål per match.