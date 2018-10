Elias Pettersson fanns inte i Vancouvers uppställning inatt när de på bortaplan förlorade mot Arizona med 4-1. Det gjorde inte heller Alexander Edler och nu kommer rapporter om att den svenske backen kan bli borta flera veckor.

Det var i matchen mot Vegas som Alexander Edler tvingades kliva av. Inatt kom nordamerikanska uppgifter som tyder på att det är en knä- eller ankelskada som håller Edler borta och det finns en del som tyder på att han kan bli borta några veckor. Han fanns då av naturliga skäl inte med på isen i nattens match mot Arizona.

Source – could be a few weeks for Edler, I have heard high ankle sprain or sprained knee. #Canucks

— Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) October 25, 2018