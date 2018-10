Edmonton vann matchen – men André Burakovsky hade en anledning till att jubla ändå. Foto: Perry Nelson/USA TODAY Sports

Efter åtta poänglösa matcher kunde André Burakovsky i natt äntligen spräcka sin poängorka. Svensken stod för Washingtons enda mål i 1–4-förlusten borta mot Edmonton.

– I dag tog jag vara på de chanser jag fick. Tidigare under säsongen har jag tvekat lite mer och kanske letat efter det där extra passet istället för att skjuta, säger Burakovsky.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

André Burakovskys mål kom i mitten av den andra perioden och innebar en 1–2-reducering för Capitals. Målet var inte bara 23-åringens första för säsongen, det var även hans första poäng under säsongen 2018/2019.

– Jag försökte bara komma genom mittzonen med bra fart, sen fick jag ut pucken till Dowd (Nic) som gjorde resten. Han hittade mitt blad och det var bara för mig att trycka till, säger Burakovsky om sitt mål.

”INTE RIKTIGT VAD VI HADE HOPPATS PÅ”

Matchen slutade 4–1 till hemmalaget efter att Evan Bouchard, Ryan Nugent-Hopkins, Alex Chiasson och superstjärnan Connor McDavid alla gjort varsitt mål för Edmonton. Förlusten var Washingtons fjärde på de sex senaste matcherna.

– Det blev inte riktigt vad vi hade hoppats på här ikväll. Vi måste lära oss från den här matchen och göra en bättre match mot Calgary i morgon, säger Burakovsky.

Burakovsky spelade större delen av matchen i fjärdekedjan med Dmitrij Jaskin och Nic Dowd, men fick efter sitt mål spela en del byten med både Aleksandr Ovetjkin och Jevgenij Kuznetsov i förstakedjan samt Nicklas Bäckström och T.J. Oshie i andrakedjan.

FÖRSÖKER SPELA ENKELT

Målet gav Burakovsky ett märkbart lyft i självförtroende, som efter målet tog för sig ute på isen på ett helt annat sätt än tidigare under säsongen.

– Ofta blir det så när man gör något bra därute på isen. Jag tycker att jag spelade rätt bra senast mot Vancouver och tog med mig lite därifrån in till kvällens match. Jag försöker bara spela ett enkelt spel när saker och ting inte riktigt fungerar, men till skillnad från förra året när jag hade det tungt så spelar jag mycket bättre nu, säger Burakovsky.

Nu hoppas Burakovsky att poängen ska börja trilla in med lite tätare mellanrum än vad de gjort tidigare under säsongen.

– I dag tog jag vara på de chanser jag fick. Tidigare under säsongen har jag tvekat lite mer och kanske letat efter det där extra passet istället för att skjuta, men idag gjorde jag inte det och det kommer jag ta med mig från den här matchen och det tror jag kommer att hjälpa mig.

Edmonton Oilers – Washington Capitals 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

Edmonton: Evan Bouchard (1), Ryan Nugent-Hopkins (3), Alex Chiasson (3), Connor McDavid (6)

Washington: André Burakovsky (1)