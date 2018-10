Mats Brokvist sparkas. Foto: Bildbyrån

Västerås skickade under fredagen ut ett pressmeddelande som berättade att klubbchefen Mats Brokvist tvingas lämna klubben.

— Västerås IK behöver en annan typ av ledarskap, säger klubbens ordförande Pär Södergren i pressmeddelandet.

Mats Brokvist hann med att vara klubbchef i Västerås under knappt två års tid och var med att leda klubben tillbaka till Hockeyallsvenskan efter degraderingen 2017. Enligt ordföranden Pär Södergren är det inget akut som hänt som föranlett beslutet.

— Mats har gjort många bra saker för VIK. Han kom in med energi och glöd när klubben behövde det som mest, och är en av flera som har bidragit till att vända en negativ trend kring vår förening.

— -Däremot känner vi inte att Mats är rätt man att leda klubben framöver. Mer än så vill jag inte gå in på det beslutet, av respekt för de inblandade, säger Södergren.

Brokvist själv ska ha blivit ledsen över beskedet.

— Han blev besviken och ledsen. Han ville fortsätta att leda klubben framåt. Mats har dock varit tillmötesgående under processen, som har varit smidig.

Brokvist är arbetsbefriad med omedelbar verkan men kommer vara tillgänglig för överlämning. Det är inte klart med någon ersättare.

— Vi har sedan en tid tillbaka, i styrelsen, påbörjat ett arbete kring hur vår framtida organisation ska se ut.