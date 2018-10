Han har inte spelat sedan tacklingen mot Florida den 13 oktober. Men nu kommer det glädjande beskedet att Elias Pettersson spelar inatt mot Pittsburgh.

Elias Pettersson har missat sex matcher efter tacklingen han åkte på mot Florida i mitten av oktober. Men nu är han alltså tillbaka i fullt slag efter hjärnskakningen och spelar inatt. Det gär också Brock Boeser.

Great news for @Canucks Pettersson and Boeser both in tonight vs @penguins #Canucks

— Corey Hirsch (@CoreyHirsch) October 27, 2018