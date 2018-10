Foto: c More / Bildbyrån

Färjestad vann med 6-0 mot Brynäs och Adam Werner höll karriärens första nolla i SHL. Men ett orosmoln uppenbarade sig på Färjestads himmel. Viktige Per Åslund utgick efter en tackling från Jesper Jensen.

– Den tacklingen försöker vi få bort inom hockeyn, säger FBK-tränaren Gereon Dahlgren.

Det var redan i den första perioden som Per Åslund fick ett skottläge. Han tog skottet, men i samma veva kom Jesper Jensen in från sidan och satte in en hård tackling på FBK-veteranen. Jensen fick en tvåa för charging, och i C More-studion satt den nye domarbasen Tomas Torsbrink och konstaterade att tacklingen åtminstone skulle ha gett 2+10.

Efter matchen kom återigen den omdiskuterade tacklingen på tal. Färjestads assisterande tränare Gereon Dahlgren var kritisk.

– Den är inte okej, den tacklingen. Den försöker vi få bort inom hockeyn, sade han på presskonferensen.

”HAN ÄR VID GOD VIGÖR”

Tommy Sjödin ville inte uttala sig om tacklingen i sig då han bara hade sett en repris på den på jumbotronen men tyckte förstås det var tråkigt att ”Åsa” tvingades utgå. Åslund återvände nämligen inte till spel.

– När det blir en så pass hård kraft mot huvudet…och läkarna är ju här… så vill man inte äventyra något. Man tar det säkra före det osäkra och tänker på spelarnas hälsa, sade Dahlgren som dock gav lugnande besked kring lagets viktige pjäs.

– Han är vid god vigör, det är inga problem så, och är kvar i hallen.

På frågan om den rutinerade Åslund hade spelat vidare om Färjestad legat under var Dahlgren mycket tydlig.

– Det spelar ingen roll om vi leder med 3-0 eller ligger under med 3-0. Säger doktorerna nej så är det så.

Färjestads stora glädjeämne blev i stället Adam Werner som höll sin första nolla i den unga SHL-karriären.

– Stor heder till honom. En väldigt bra insats.

Tommy Sjödin var desto mer frustrerad över den stora mängd chanser Brynäs brände i storförlusten inför säsongens största hemmapublik. Mycket tack vare Werners storspel.

– I andra perioden har vi fyra, fem frilägen men sätter inga chanser.