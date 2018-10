Per Åslund åkte på en rejäl propp. Foto: C More

Det var i mitten av den första perioden i mötet Brynäs-Färjestad som Jesper Jensen satte in en tackling mot huvudet på Per Åslund. Men Brynässpelaren klarade sig undan med en tvåminutare.

Det var precis när Per Åslund avlossat ett skott mot Brynäsmålvakten David Rautio som Jesper Jensen träffade forwarden i huvudet med en tackling.

Efter en stunds diskussion mellan domarna så nöjde de sig med att ge Jensen två minuter för charging. Per Åslund spelade inte mer under den första perioden.

— Det är mer än en tvåa, sa domarchefen Tomas Thorsbrink i C Mores studio i pausen.

Senare under kvällen meddelade Färjestad att Åslund inte spelar mer ikväll.

Per Åslund spelar inte mer i kväll.

– Han mår bra, men i samråd med matchläkaren spelar han inte vidare pga stor kraft mot huvudet, säger Mattias Hell. #fbkse — Färjestad BK (@farjestad_bk) October 27, 2018

Färjestad körde över Brynäs i matchen och vann med 6-0.