Det har spelats fyra matcher i SHL under lördagsaftonen. Nedan tar vi er med i hur det gick i dessa. Rögle - Linköping 3 - 2 (1-1, 1-0, 1-1) Rögle: Ted Brithén, Daniel Widing, Olle Liss Linköping: Joe Whitney, James Wright Rögle har s

Mikko Koskinen gör inatt säsongsdebut för Edmonton Oilers. Nästan åtta år efter han senast vaktade en NHL-kasse. Cam Talbot är given förstemålvakt i Edmonton Oilers. Men även han behöver vila ibland och det öppnar möjligheten för Mik

Idag 18:35

Det var i mitten av den första perioden i mötet Brynäs-Färjestad som Jesper Jensen satte in en tackling mot huvudet på Per Åslund. Men Brynässpelaren klarade sig undan med en tvåminutare. Det var precis när Per Åslund avlossat ett skott