Det såg inte alls ut att vara Toronto Maple Leafs natt. Lagets fixstjärna Auston Matthews lämnade matchen ot Winnipeg Jets axelskadad i andra perioden, där Leafs hamnade i 0–2-underläge. Men tack vare en imponerande vändning avgick Leafs med en 3–2-seger.

I fjol missade Auston Matthews 20 matcher på grund av olika skador. Efter sin fina start på årets säsong riskerar Toronto Maple Leafs-stjärnan nu att missa nya matcher. I nattens hemmamöte med Winnipeg Jets tvingades Matthews kasta in handduken i andra perioden. Detta efter en tackling från Jets back Jacob Trouba.

Matthews grinade illa när han långsamt tog sig av isen och försvann sedan ut i omklädningsrummet för att inte återvända. Maple Leafs bekräftade senare att 21-åringen drabbats av en axelskada, men hur pass omfattande den är är oklart.

Hold your breath, @MapleLeafs fans. Auston Matthews exited today's game with an upper body injury. Really, really bad for #34.#TMLTalk #LeafsForever pic.twitter.com/VXhuTVZUqx

