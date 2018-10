Han har gått från okänd till att bli en av SHL:s mest omtalade spelare. Men backlöftet Victor Söderström kunde faktiskt ha blivit målvakt. - Jag spelade det under en och en halv säsong, berättar han för hockeysverige.se. För ett par ve

Precis som väntat stängs Jesper Jensen av för tacklingen på Per Åslund. Han tvingas vila fem matcher. SHL och Disciplinnämnden lyfter fram flera faktorer som anledningar till det hårda straffet på Brynässtjärnan. * Tacklingen är vålds

Färjestads Gustav Rydahl får ett hårt straff för tacklingen på Johan Alcén. Han stängs av fem matcher. Tacklingen, som gick lite under radarn igår då det mesta av fokuset hamnade på Jesper Jensens smäll på Per Åslund, ger ett stenhår

Snackisen efter gårdagens match mellan Brynäs och Färjestad blev Jesper Jensens tackling på Per Åslund. Men även Färjestads Gustav Rydahl anmäls till Disciplinnämnden. SHL skriver följande på sin hemsida: "Halvvägs in i den andra perio

Det spelade två matcher i SDHL under lördagskvällen. Nedan kan ni ta del av hur det gick i dessa. Modo - Linköping 3 - 2 (0-1, 2-0, 1-1) Modo: Laura Lerchova, Johanna Olofsson, Michela Cava Linköping: Emma Murén, Kennedy Marchment Link

Färjestad vann med 6-0 mot Brynäs och Adam Werner höll karriärens första nolla i SHL. Men ett orosmoln uppenbarade sig på Färjestads himmel. Viktige Per Åslund utgick efter en tackling från Jesper Jensen. - Den tacklingen försöker vi få

Det har spelats fyra matcher i SHL under lördagsaftonen. Nedan tar vi er med i hur det gick i dessa. Rögle - Linköping 3 - 2 (1-1, 1-0, 1-1) Rögle: Ted Brithén, Daniel Widing, Olle Liss Linköping: Joe Whitney, James Wright Rögle har s

Det var i mitten av den första perioden i mötet Brynäs-Färjestad som Jesper Jensen satte in en tackling mot huvudet på Per Åslund. Men Brynässpelaren klarade sig undan med en tvåminutare. Det var precis när Per Åslund avlossat ett skott