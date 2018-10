Anders Nilsson har gjort en bra säsongsstart och har överglänst Jacob Markström. Men nu är Tre Kronor-hjälten skadad.

Anders Nilsson har stått sex av Vancouvers matcher under säsongsupptakten men kunde inte stå i nattens 5-0-förlust mot Pittsburgh. Anledningen är en skada. Vilken typ av skada det är har dock inte kommunicerats ut. Enligt Rick Dhaliwal på Sportsnet rör det sig dock om någon typ av handskada.

Vancouver har hur som helst satt upp svensken på skadelistan nu, vilket indikerar att de inte räknar med honom på ett par veckor. I stället har laget kallat upp Richard Bachman från AHL, som backup till Jacob Markström.

Något som gör det hela än mer problematiskt för Vancouver är att den tilltänkte tredjemålvakten, stortalangen Thatcher Demko, gått skadad genom hela säsongen och ännu inte har kunnat återvända till spel.

Source – Hearing Nilsson has some sort of a hand injury. No idea how long he is out. #Canucks

— Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) October 28, 2018